20歲的賴姓男子上周五(13日)晚間夥同3名友人搶林口區某銀樓，先由20歲的韓姓犯嫌及32歲的趙姓犯嫌佯裝顧客挑選高價金飾，趁店家拿出時，再由賴男及20歲的潘姓犯嫌持刀闖入洗劫，不料卻遭老闆娘奮力抵抗，持辣椒水猛噴臉部，痛得賴男及潘男落荒而逃，警方獲報後，也立即在24小時內將4人全數逮捕歸案。

據了解，當時韓男與趙男走入珠寶店後，一開口就要求老闆拿出高達20萬元的金項鍊，隨後韓男謊稱要外出領錢，並趁著再次返回店內時，要求老闆解鎖大門，再由另2名同夥衝入搶劫。

持刀搶匪落跑後，另2名同夥還呆呆站一旁，假裝沒事。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

年輕的老闆娘機警地拿出辣椒水，朝歹徒眼睛直噴。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

過程中，老闆死命抓住金飾不讓歹徒奪走，另一名年輕的老闆娘則是機警地拿出辣椒水，朝歹徒眼睛直噴，劇烈疼痛讓2名犯嫌只好倉皇落跑，另2名佯裝顧客的同夥，則是呆呆站在一旁，裝成一副無辜受驚的模樣。

警方到場後，看見留在現場的韓男與趙男一臉心虛，推測2人與搶匪脫不了關係，經盤查後，成功突破2人心防，坦承犯案經過，並策動他們供出另2名搶匪的窩藏地點，隨後在24小時內於桃園龜山、蘆竹逮捕潘姓、賴姓犯嫌，訊後將4人依遭強盜未遂送辦。

警方表示，年終將屆，呼籲商家與民眾謹慎保護自身財務，將持續強化轄區金融機構、銀樓等資金匯集處所的安全防護，堅定維護轄區治安。

警方獲報後，立即在24小時內將4人全數逮捕歸案。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

當時老闆拿出約20萬元的金項鍊。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

(中時 )