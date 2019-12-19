為提升國內旅館的餐飲品質，食藥署4月起展開旅館內餐飲業HACCP稽查專案，稽查結果日前出爐，計有12家飯店遭裁處，多為查獲逾期食品。其中，知名的國賓、圓山、晶華均上榜，遭衛生單位裁處6萬元。

12家遭到裁處的飯店，分別是台北君品大酒店、北投麗禧溫泉酒店、台北國賓大飯店、晶華酒店、圓山大飯店、南方莊園渡假飯店、尊爵大飯店、尊爵天際大飯店、新竹國賓大飯店、日月行館、東方渡假酒店及日暉國際渡假村。

此次的裁處，多為查獲逾期食品，台北國賓、圓山、晶華、新竹國賓，均因此遭罰6萬元；南方莊園渡假飯店裁處最重，因逾期產品裁處30萬元；日月行館則除了逾期產品，HACCP複查也不合格，遭裁處24萬元；北投麗禧溫泉酒店則因用於浸泡肉品的蘇打粉不符規定，遭裁處24萬元。

另一方面，東方渡假酒店因未設置專門職業人員，遭裁處3萬元；日暉國際渡假村則因麵條檢出防腐劑-苯甲酸，來源商 （一流食品原料行）遭裁處3萬元；尊爵天際大飯店因GHP複查不合格、查獲逾期產品，遭裁處6萬元；尊爵大飯店因HACCP複查不合格，遭裁處6萬元；台北君品大酒店則因豆干絲檢出過氧化氫陽性，來源商（友成素食商行）遭裁處3萬元。

食藥署提醒業者，應落實自主管理，確實遵守食安法相關規定，以提升國內旅館供餐品質，確保消費者的餐飲衛生安全。

(中時 )