選戰進入尾聲，馬文君加緊市場和重點家戶拜票行程。（馬競總提供／楊樹煌南投傳真）

選戰進入倒數計時，又是耶誕節前，蔡培慧以造型走進各家戶拜票，加深選民印象。（蔡競總提供／楊樹煌南投傳真）

2020大選已進入倒數計時時刻，南投縣第一選區兩位女性立委候選人馬文君與蔡培慧，競爭激烈，形成捉對厮殺，在該選區中也被喻為是「兩個女人的戰爭」，19日上午有場地方聞人李仔哥爌肉飯創辦人李根本的告別式，出現兩人同場，但彼此看似和諧，互為微笑打招呼的良好的風度，卻讓場中民眾都表讚嘆。

南投第一選區立委候選人馬文君和蔡培慧，兩陣營今天的行程極為雷同，一早各自選定不同市場與周邊住戶進行拜票，競選總部人員則各自忙於在傳單上蓋號次。

今上午8時左右，兩人不約而同前往李仔哥爌肉飯創辦人李根本的告別式場參加告別式，馬陣營的陣容龐大，有近30位競選團隊同時參與公祭，陣容令人側目，馬文君走出式場，不斷與到場民眾握手致意。

雖然蔡陣營參與公祭的人不多，場中好似泛藍人士居多，但在告別式後，蔡培慧與民進黨籍縣議員陳宜君、葉仁創及前縣議員許阿甘等人並未因為人少，在公祭後隨即離去，團隊還是逐一和場中人士握手拜票，給人印象深刻。

(中時 )