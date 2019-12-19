鄭永國的陶藝作品在光影變化中，彷彿呈現不同的個性、表情、甚至動作。（許哲瑗攝）

鶯歌陶瓷博物館即日起至12月22日止，於1樓陽光特展室展出「六角柱形的想像—鄭永國創作個展」，透過陽光特展室玻璃帷幕照射進來的陽光，讓鄭永國的陶藝作品在光影變化中，彷彿呈現不同的個性、表情、甚至動作，樣貌豐富，值得一看。

鶯歌陶博館表示，鄭永國畢業於國立台灣大學考古人類學系，在考古發掘的過程中喚起了對陶的興趣；因為熱衷於觀察植物、喜愛園藝，構築了創作的基礎及養份，將考古、花卉植物等元素融入陶藝作品；本展共展出16件，不同於以往具象、彩釉的作品，以六角柱形為發想，用簡約的線條及素燒勾勒出作品的樸實感，抽象形式的表現更加耐人尋味。

陶博館指出，這次展出的作品最大的特點是對大自然的觀察，有的如樹叢中的蜂巢，有的像岩石風化的解理或是珊瑚，有的看似玄武岩柱，觀看這一檔展覽，有著沈浸自然之中的寧靜感。「我總是想做一些我做不了的事，為的是學習如何挑戰它。」鄭永國眼睛發亮地說著，每一個創作階段都有突破，累積成獨特的詮釋風格，希望能夠傳遞不同的感受，這一次邀請觀眾來陶博館感受自然的驚奇。

陶博館長吳秀慈表示，陶博館不僅以推廣臺灣陶瓷文化底蘊著稱，也希冀給予陶瓷創作者展現自我的舞臺，透過不同風格、文化背景之藝術家的創作，體現陶瓷藝術的多元性，讓大家認識陶瓷藝術的無限可能。目前除了「六角柱形的想像—鄭永國創作個展」外，同時間在3樓特展室展出的「2019臺灣陶藝獎」、與1樓陽光特展室的「花譜—李如詩創作個展」也都非常推薦，更多相關展訊可上陶博館官方網站www.ceramics.ntpc.gov.tw及粉絲專頁www.facebook.com／YCMuseum查詢。

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