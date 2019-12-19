台中市第四選區立委候選人6號張廖萬堅，19日上午來到向心里關懷據點樂齡班，關心老人家，也向老人家說明政府政策釋疑。（黃國峰攝）

立委選舉18日才剛抽完號次，19日台中市第四選區立委候選人3號黃馨慧及6號張廖萬堅，一大早又開始了馬不停蹄的拜票行程，黃馨慧到公園陪民眾打太極、練土風舞，貼近民眾，尋求連任的張廖萬堅，近日晨昏大都安排站路口舉牌拜票，晚間辦藝文活動，二方都各自努力，希望爭取更多選民支持。

接著，黃馨慧趕往土地公廟拜拜，也跟廟旁民眾寒喧搏感情，跟著到廣播電台錄音、探望需要幫助民眾、會勘，也到社區教學活動場所陪民眾學書法、插花、日文等，同時也不忘宣傳自己服務政績、以及未來理念，到了傍晚，掃街拜票、站路口也是平日固定行程，晚間還有問政說明會，說說自己的政見，也聽聽民眾看法。

站完路口，張廖萬堅連趕幾個社區活動，來到向心里活動中心，那裏正進行老人關懷據點課程，張廖萬堅用40分鐘說說服務政績，也宣揚民進黨的長照政策，已達400億的預算，未來若繼續執政將再往上追加，另外還對蔡英文所推政見如一例一休、同婚法，民眾質疑的釋疑，到了下午又展開另一波的探訪，晚間將參與約有200人的陸爸爸說故事活動。

雙方一天拜票行程滿滿，都各達20多個，體力負荷相當大，要如何保持好體力？張廖萬堅表示，靠的是上下午各二杯咖啡，外加喝蜆精，他也預告這周末還有二場陸爸爸草地故事、紙風車劇團表演等。黃馨慧則表示，一日之計在於晨，水果加麥片穀物是最喜歡的早餐，再加上一顆熱誠服務的心，就是體力的來源，她也預告本周日22日下午17：20將與前總統馬英九在樂樂書屋，直播談酒駕問題。

(中時 )