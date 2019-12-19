19日的授證暨成果發表上，嘉義縣長翁章梁親自頒發證書給通過國際驗證的農企業及農漁民。（呂妍庭攝）

19日的授證暨成果發表上，嘉義縣長翁章梁親自頒發證書給通過國際驗證的農企業及農漁民。（呂妍庭攝）

19日的授證暨成果發表上，嘉義縣長翁章梁親自頒發證書給通過國際驗證的農企業及農漁民。（呂妍庭攝）

通過驗證農漁產品包括台灣鯛。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

通過驗證農漁產品包括番茄。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府為建構「嘉義優鮮」品牌農業，積極推動嘉義GLOBALG.A.P.驗證，今年嘉義縣又有多位農漁戶和企業通過認證，取得明年進軍東京奧運供應食材的入門票，進軍國際跨出一大步。

嘉義縣政府今年推動GLOBALG.A.P.驗證輔導計畫，共有15位農漁戶通過田間生產端驗證，以及5個農企業、1個農會、1個漁業合作社通過生產及加工流通監管鏈驗證；通過驗證農漁產品包括台灣鯛、金目鱸、文蛤、番茄、甜瓜、茶葉、萵苣及香菜，驗證面積達56.53公頃。

其中，祥鱻魚業有限公司為打造台灣鯛安全、安心、健康的「品牌農業」形象，也參與了GLORIA國際產學聯盟推廣台灣鯛在國際的競爭優勢；成為台灣唯一、全球第5個GLOBALG.A.P.驗證通過鯛魚魚苗繁殖場，讓台灣鯛立足台灣、邁向國際。

縣長翁章梁指出，「農為國本」，農漁業理當要被提升跟重視，為此，縣府今年開辦「國本學堂」是提供農漁民不斷進修與成長的機會，一共開設農業、漁業、畜牧及行銷等4類科23堂課，從農業生產端到行銷端加強農民的專業知識、強化農業發展體質的農業知能、生產技術、輔導認證、食品加工及農產品行銷等專業職能，今年總參與課程人數達964人次，不僅達到培育，也藉以聚結更多嘉義優質農漁民。

19日的授證暨成果發表上，翁章梁親自頒發證書給通過國際驗證的農企業、農漁民，和國本學堂全勤結業學員。而今年GLOBALG.A.P.驗證輔導計畫通過驗證的有，東晟水產股份有限公司(成員：林篤毅、蔡泰榮、東晟水產)、祥鱻魚業有限公司、嘉南水產股份有限公司(成員：鍾秀琴、劉世杰、蔡國名、嘉南水產)、保證責任嘉義縣魚蝦貝類牡蠣運銷合作社(成員：戴秋榮、郭永慶、魚蝦貝類牡蠣運銷合作社)、沃田農協有限公司(成員：劉信男、陳育旗、邱家和、郭進興、呂藍平、陳鏡仲)、梅山鄉農會、王宏誠及三欣園藝事業股份有限公司等。

(中時 )