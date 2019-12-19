由於陸美貿易戰和緩，刺激明年原油需求想像，國內汽柴油價受影響，下周一恐再漲0.3元左右，油價將拉出二連漲。主力油品95無鉛汽油會跨過29元大關，創5個月來高點。但是因為國內稅前油價已逼近南韓，再調恐違反「亞鄰最低價」原則，中油這兩天將嚴密關注，再決定是否凍漲或緩漲。

大陸與美國第一階段貿易談判有初步成果，刺激市場預期明年原油需求增加，加上美國庫存原油減少，使得國內參考的中東指標原油均價來到66.5美元，比上週高出近2％，依照浮動油價公式，中油下周一應該要調高汽柴油價每公升0.3元。

如此95無鉛汽油牌價將來到29.1元，時隔5個月重回29元大關，超級柴油也會升到25.5元，對國內開車族油錢負擔又加重。且這會是油價連兩周調升，本周汽柴油已上漲0.4元，再漲累計會到0.7元。

不過好消息是，目前中油92無鉛稅前價已經逼近南韓，如果週五、六這兩天當地油公司沒有調漲，中油調升將違反「亞鄰最低價」原則。中油表示，這兩天將密切關注，再決定是否要調漲。

(中時 )