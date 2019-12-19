5G競標今（19）日進入第8日，總標金終於超過立法院通過NCC預算書上的440億元，本日結束時暫時得標價合計455.17億元。NCC代理主委陳耀祥曾預估本次結標金額為500億元上下，NCC也預計將在下週一前後結標。

5G競價第一階段，已經持續了80回合，本周二啟動加速機制，同日也讓3.5GHz標金「跳三級」，不過今日五家電信業者照著原本的步調出價，又回到和緩情勢，3.5GHz標金只增加了兩級，但NCC被立法院交委會立委設下的440億元標金預算，至少已經達標。

NCC表示，本次競價自12月10日開始，每日進行10回合，至今已累計80回合，本日結束時暫時得標價合計455.17億元。各頻段暫時得標情形，3.5GHz頻段27個單位頻寬中，暫時得標27個單位頻寬，暫時得標價441.78億元，其中26個單位頻寬以當前回合價(第80回合) 16.38億元暫時得標，該頻段暫時得標金較底價上升81.8％；28GHz頻段25個單位頻寬中，暫時得標13個單位頻寬，暫時得標價13.39億元，其中13個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；1.8GHz頻段暫無得標頻寬。

(中時 )