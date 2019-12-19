2020年鹿特丹影展18日公布提名，台灣導演張作驥的新片《那個我最親愛的陌生人》順利入選「大銀幕競賽」，也是亞洲唯一參賽該單元的電影，角逐獎金3萬歐元（約合台幣100萬元），並獲取電影在荷蘭上映及發行的機會，該片將於下月底於荷蘭鹿特丹影展上舉行國際首映。

《陌生人》是今年金馬影展開幕片，並提名金馬獎最佳導演、女主角、男配角及視覺特效等4項大獎。鹿特丹影展選片人謝楓看過該片後愛不釋手，認為是張作驥最成熟沉穩的作品，旋即邀請參展。有趣的是，張作驥23年前曾以處女作《忠仔》入選鹿特丹競賽，奪下金馬獎最佳影片的《當愛來的時候》，更於2011年獲選鹿特丹放映，這次獲選「大銀幕競賽」，對他來說意義非凡。

鹿特丹影展公布《陌生人》入選「大銀幕競賽」，並以呂雪鳳劇照發布。（海鵬提供）

以該片入圍金馬獎女主角的呂雪鳳，才剛結束衛武營國家藝術文化中心《高雄大王》的演出，聽到好消息一掃疲憊，立刻轉發好消息「飛吧！那個我最親愛的陌生人」昭告眾親友，她因為目前工作滿檔，還不確定能不能去鹿特丹「摔菜籃」，男主角北藝大舞蹈系主任張曉雄，確定春節回澳洲跟家人過年，但開心得在臉書上報喜寫道「耶！進軍國際」。

時隔23年重回鹿特丹影展，張作驥十分感謝該影展對他的厚愛，雖然影展舉行時間恰逢台灣農曆春節，他仍確定會如期出席，由於鹿特丹影展向來以「挖掘新導演」聞名，張也打算趁此機會多看看新世代國際年輕導演的作品。

(中時 )