投資台灣事務所19日「歡迎台商回台投資方案」第46次聯審會議通過維熹科技、昶典工業、台亦科技、安碁科技4家台商擴大投資超過新台幣18億元。

以安全用電守護者自許的維熹科技，電源傳輸線產品包羅萬象，應用在家用電器、資通訊3C、機電、船舶、運輸、醫療到電動車等各產業，其中銷往美國的家電用電源線與線束占營收比重最高，打入歐美多家知名家電大廠。由於受貿易戰加徵25%關稅直接影響，維熹決定投入逾7億元在彰化現有廠區建置智慧化工廠新增產線。

保溫瓶代工霸主昶典工業，以真空製程關鍵技術與保溫專利成為日本3大保溫瓶公司、美台眾多知名品牌的幕後推手。也為了因應貿易戰高關稅與美國客戶要求而斥資近3億元在雲林擴廠，打造第一條智慧化真空製程產線，成為台灣30年來唯一返台建立金屬真空保溫容器高階產線的台商。

台亦科技主要供應美國Costco、神達、光寶、和碩、明泰等大廠的AI影像監控光學鏡頭及相關模組，面對中國大陸投資環境轉變與主力產品課以高關稅衝擊，提高台灣產能與開發比重勢在必行。台亦將投入超過4億元在彰化秀水擴建廠房、新增自動化產線，升級光學設備以符合高階產品需求。

安碁科技所生產的石英晶體與石英晶體振盪器等石英元件，是資通訊、消費性電子、物聯網、5G、車用產品要角，終端客戶包含北美最大汽車零配件製造商Magna集團、全球前三大EMS廠Jabil集團、富士康、光寶科技等。安碁決定擴大高階產品在臺產能，投入4億元。

(旺報 )