2020總統大選首場電視政見會昨晚登場，3位候選人總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜首度同場交鋒。曾多次批韓的大韓黑、綠黨不分區立委參選人王浩宇坦言，低頭看稿看最多次的是蔡，表達能力蔡也是3個最弱的。但他也反問，我們要選的只是比較會說話的總統嗎？

王浩宇在政論節目《94要客訴》指出，昨天的辯論，他以一個中肯的角度來說，宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文3人，低頭看稿看最多次數的還是蔡英文，表達能力也是3個最弱的。整個表現上，蔡確實不是最會講話的人，她確實是這樣的人。

王浩宇表示，我們要選的只是一個比較會說話的總統嗎？要選比較會做事的、還是會講話的？要選一個會講話的，韓國瑜和宋楚瑜的口才都比蔡好太多。以政治人物來說、蔡這幾年也有大家認為失言的地方，但和柯、韓相比，比例還算低，最主要是因為蔡英文有著比較謹慎的個性，這樣的人反而比較適合當總統。

王浩宇點出，PTT上有很多人覺得韓國瑜說得比較好，甚至認同韓的說法，他覺得有點悲哀，甚至把英粉說成菸粉，他認為正義的聲音應該還在。他也直言，選政治人物不要只選很會說話的，選伶牙俐嘴，韓真的是最好的人選，但他已經把高雄搞成這樣子，明年大家還要做這樣的選擇嗎，讓全台灣像現在的高雄？

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(中時電子報)