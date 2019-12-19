北屯區眷村文物館，打造一個台式浪漫的夜間打卡聖地，農曆大年初1到初9過年不休息，夜間點燈即日起從晚間6點到翌日，民眾除了欣賞眷村文物，感受另類眷村風情。（張妍溱攝）

「我愛台中，用創意寫記錄。」城市速寫家蔡語婕（JIE）上個月初於台中公園，與市長盧秀燕一同彩繪燈飾，提前為2020台灣燈會暖身。19日在北屯區眷村文物館，用茄芷袋「點燈」裝飾庭院老榕樹，蔡語婕說，透過創意展現眷村另類風情，邀大家浪漫賞燈。

蔡語婕指出，大學在台中就讀，很喜歡台中悠閒文化生活，她經常帶國內外遊客，旅行全國各地，用筆速寫方式，為許多充滿特色的歷史建築及景點留下記憶。尤其台中市爵士音樂節、糕餅、珍珠奶茶、自行車道等，都是她對台中的印象，速寫在她的作品中。

蔡語婕表示，延續復古創意發想，懷念早期眷村婆婆媽媽上菜市場買菜，都提著台灣名牌包「茄芷袋」，裝滿魚肉蔬菜，所以配合台灣燈會主題延伸，搭配眷村文物館生命力，大約採15個左右的「茄芷袋」設計燈飾，讓眷村文物館「點燈」亮起來，北屯再造夜間新景點。

茄芷袋再利用，加上LED小燈泡，一閃一閃，透過樹縫間灑落的光影，加入空軍眷村意象，打造一個台式浪漫的夜間打卡聖地，農曆大年初1到初9過年不休息，夜間點燈即日起從晚間6點到翌日，民眾除了欣賞眷村文物，感受另類眷村風情。

(中時 )