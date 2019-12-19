國民黨台南市立委第一選區候選人蔡育輝臉書遭殭屍帳號入侵。（摘自蔡育輝臉書）

台南市立委選情激烈，第一選區立委候選人蔡育輝臉書被大量殭屍帳號攻擊，殭屍帳號人都是國外帳號，負面言論都是複製貼上，讓蔡育輝網路文宣團隊備感困擾，雖寫信去臉書尋求協助，目前還沒下文。

蔡育輝網路文宣團隊發現，自從便當盒事件後，蔡育輝控告對手賴惠員的文章讚數爆增，但都是不知道哪裡來的外國人假帳號，寫的內容都是一樣的「我們永遠在世界上的每個角落支持你」，一長串刷版面。

蔡育輝團隊原本還在懷疑到底是對手網軍所為，還是熱情粉絲去買的殭屍按讚衝人氣，但此舉也擾亂臉書版面，讓真正的支持者難以看到正常的留言。

近日來蔡的臉書殭屍帳號變本加厲，改留攻擊、侮辱性言語，如「人家遊車隊像選舉造勢，你蔡育輝怎麼搞的像出殯」。蔡育輝臉書小編表示，這些有外國名字、頭像的帳號不但都以中文留言攻擊，而且都是複製貼上，讓人不勝其擾。

蔡育輝網路文宣團隊表示，已寫信去臉書檢舉，希望這種惡意攻擊適可而止，還給台南一個真正乾淨的選舉。

(中時 )