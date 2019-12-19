「共享經濟」商機大爆發！全球知名的共享辦公室品牌「WeWork」今（19）日宣布，正式「插旗」台北市信義計畫區精華地段，開出台灣首個據點，並正式開幕，地點位於信義計畫區交易廣場二號，一共有8個樓層的全新社群空間，滿足各種規模的空間需求，替企業與個人量身訂制理想的創新空間，適於推動企業創新、提高生產力及員工凝聚力。

全球創新空間及空間即服務領導品牌「WeWork」今天宣布，台灣服務點全新開幕，顯示出「WeWork」在亞洲地區拓展的積極步伐。

「WeWork」截至2019年11月止，全球已在33國家、超過125城市，擁有625個據點。

「WeWork」亞洲副主席 Christian Lee 表示：「台灣頂尖的製造業、高科技研發技術，是本地與國際市場的創新樞紐。WeWork 認為台灣的經濟發展及獨特的生態系，對企業來說極具潛力。WeWork 擁有全球人脈網絡和資源，可望替會員帶來適切的發展支援，我們也致力於推動台灣產業創新，協助台灣企業向全球市場拓展。我們期待和當地夥伴攜手合作，一起為台灣的經濟發展做出貢獻，在滿足辦公空間強大需求的同時，提供優質的會員體驗。」

宏泰集團副總經理潘應辰表示：「我們觀察到台灣大企業、中小型企業與新創公司，都需要可供彈性應用的靈活工作空間。宏泰集團樂見 WeWork 的進駐，帶入 WeWork 的全球社群網絡之外，提供台灣企業一個兼具創新與創意的美麗空間、創新科技和促進協作的文化。宏泰集團藉由與 WeWork 合作，鼓勵企業朝向創新的工作方式前進，替已相當活躍的金融中心 - 台北信義計畫區注入創新活水，同時帶來商業成長。」

「WeWork」表示，將致力於透過社群匯聚能量，創造影響力，WeWork 的全新社群歡迎來自不同領域、跨國企業、中小企業和新創公司的進駐。秉持著支持會員的使命，WeWork 將與會員共同成長，利用社群和智慧化的空間設計，將人們串聯在一起。

目前進駐團隊產業領域橫跨軟體科技公司、創意設計公司，及廣告與公關代理商等，例如：雲端智慧機器人運營商達闥科技（CloudMinds），以及將 VR 技術應用於醫療臨床模擬訓練的肯狄科研（ Medical Augmented Intelligence，MAI），都是進駐的團隊。

「WeWork」全新社群空間以台灣特色和人的生活為整體設計主軸，強調人與自然的關係，結合台灣的山、海洋、森林等大自然元素。設計細節巧妙以台灣本土文化特色如復古雕刻花玻璃、鐵花窗、混凝土水磨石及黑白色調為主的壁畫為點綴，打造永恆的空間。一樓的社群空間更以生態水族箱為主要特色，並襯以種類繁多的植物，使空間生機盎然，提供了視覺之外的感官饗宴。

(工商 )