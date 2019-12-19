李政昊真除元太董座、甘豐源接任總經理 19:202019/12/19 工商 袁顥庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 電子紙供應商元太（8069）公布高階人事異動，代理董事長李政昊真除董座，業務中心執行副總經理甘豐源接任總經理。 今年9月初元太高階人事大地震，前董事長柯富仁因為階段性任務完成，請辭董座，由總經理李政昊代理元太董座，而柯富仁則是回鍋友達，接任友達總經理。而李政昊代理元太董事長3個多月，19日董事會中選任真除為董事長。至於總經理一職則是由甘豐源接任。 (工商 ) #總經理 #元太 #接任 #董事長 #代理 也許您會感興趣 推薦閱讀 中華電信董事長 謝繼茂 老將掌舵 強勢操盤 04:092019/12/15 財經要聞 台灣大哥大總經理 林之晨 電信新秀 新創高手 04:092019/12/15 財經要聞 遠傳電信總經理 井琪 海歸大將 擘劃轉型 04:092019/12/15 財經要聞 台灣之星總經理 賴弦五 化敵為友 啟動合作 04:092019/12/15 財經要聞 呂亞太電信董事長 呂芳銘 技術掛帥 以小搏大 04:092019/12/15 財經要聞 遭爆命總經理當警衛 亞航：離職員工挾怨報復 18:152019/12/16 生活 柳傳志傳卸任聯想控股董事長 預計本周宣布 20:552019/12/16 財經 旺宏總經理盧志遠 榮獲2020TWAS院士 10:502019/12/17 財經 《半導體》旺宏總經理盧志遠獲2020 TWAS院士 11:082019/12/17 財經 《國際產業》打壓工會活動，三星電子董事長遭判刑1年半 16:312019/12/17 財經 財經熱門新聞 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 財經 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 又危險…要救富邦VIX？顧立雄說話了 - 財經 - 工商 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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