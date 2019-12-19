電子紙供應商元太（8069）公布高階人事異動，代理董事長李政昊真除董座，業務中心執行副總經理甘豐源接任總經理。

今年9月初元太高階人事大地震，前董事長柯富仁因為階段性任務完成，請辭董座，由總經理李政昊代理元太董座，而柯富仁則是回鍋友達，接任友達總經理。而李政昊代理元太董事長3個多月，19日董事會中選任真除為董事長。至於總經理一職則是由甘豐源接任。

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