大到不能倒的「系統性重要銀行（D-SIBs）」責任大、但也享政策優惠。金管會在2019年6月底時公布五大D-SIBs銀行，包括中國信託、國泰世華、台北富邦、兆豐及合作金庫，19日金管會再祭出「差異化管理」四大誘因，包括增設國內外分行、轉投資核准、試辦業務、申請新種業務等「蘿蔔」作為鼓勵，只是為了這「蘿蔔」五大銀行需符合增提4％資本的條件，暫時還「看得到吃不到」。

銀行局副局長莊琇媛表示，有關D-SIBs額外資本只有法定資本的2％納入管理辦理，適用資本不足監理措施，而額外的2％內部管理資本，非屬法規管理項目，金管會決議給予四年（2020至2023年）緩衝，期間內若達不到不會開罰，可由銀行明說資本回復規畫即可，但無法適用差異化管理的獎勵措施，若4%都達成金管會將給予包括四大誘因。

莊琇媛進一步指出，有達成4％額外資本要求的銀行都可適用「差異化管理措施」。獎勵。一、轉投資金融相關事業在新臺幣5,000萬元以下且符合相關規定者得採自動核准，像是投資FinTech公司、資訊處理公司。

二、D-SIBs列為增設國內分支機構之評分有利項目，以及申設國外及大陸地區分支機構得優先核准。

三、依「銀行申請業務試辦作業要點」申請試辦時，資本適足比率納入審核項目並加速核准。

四、申請新種業務將優先核准，並於3年辦理期間屆滿申請延長時，對無重大違失者採自動核准。

為鼓勵非經金管會指定為D-SIBs之銀行亦能強化其資本適足性及損失吸收能力，非屬金管會指定為D-SIBs者，亦得申請採用D-SIBs應符合之強化監理措施，並於符合要求後適用相關之差異化管理措施。

「系統性重要銀行」必須額外提列緩衝資本2％及內部管理資本2％，共增加4％資本。也就是第一、二、三類資本適足率分別要從第一年的7、8.5%、10.5%，提高至9、10.5、 12.5%；而要有優惠的話，最低第一類資本需要達到11％、12.5％與14.5％。

截至2019年第3季資本適足率來看，這五家銀行中若只計算「緩衝資本」2個百分點，五家都已達標。但內部管理資本部份，北富銀、兆豐銀與中信銀、國泰世華銀未達到，普通股資本國泰世華銀也沒有達到，亦即若要享有優惠、拿到蘿蔔則五家都需要面臨增資。

(工商 )