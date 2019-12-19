法國的「黃背心」運動仍持續在進行中，法商科法斯產險集團表示，預計2020年法國破產企業數量會略上漲0.9％，主要因2019年市政選舉前所推動的公共工程延遲，因此，預期建築業發展會減緩。

科法斯指出，雖然黃背心運動（gilets jaunes）導致年初法國破產企業增加，但法國政府隨後實施的稅收措施和勞動力市場的活力提振了家庭購買力，使零售服務和分銷行業的破產企業大幅減少。

科法斯說，法國運輸仍面臨計程車司機數量增加和公路運輸企業破產數量增加的不利影響，儘管2019年破產的車輛設備製造商數量有限，但今年前10月，收入超過500萬歐元的破產企業增加，特別是在此期間，6家營業額超過2億歐元的企業啟動了破產程序。

然而在2019年9月科法斯對法國企業進行調查時，法國企業對其2020年現金流相對樂觀；但對於法國經濟，卻有超過3成受訪企業不表樂觀，更有超過5成受訪企業對全球經濟感到憂慮。此外，半數調查對象認為其出口活動主要將繼續受到貿易緊張和地緣政治風險的威脅，比英國脫歐或美國可能出現經濟衰退的威脅更大。

科法斯說，儘管如此，2020年也將出現許多出口機會，尤其在歐盟國家，企業界認為，2020年歐盟國家市場將領先於北美和亞洲成為最具活力的市場。

(工商 )