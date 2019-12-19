國發會今（19）日通過明（109）年重大政策KPI（關鍵績效指標），經濟部供電備用容量率仍維持在15％以上，財政部雲端發票使用率則由今年20％提高至明年的28％，這些KPI將於各部會調整後，於明年一月公告。

國發會主委陳美伶召開一月一次的委員會議，討論「109年重大政策KPI」，會中通過21項跨機關KPI，及39項機關別的KPI。

在跨機關的KPI方面，去年有22項，今年少了一項，變成21項，少了「地方創生」這項，對此，國發會官員表示：「地方創生是政府高度重視的政策，沒列在上面不是不管考，而是找不到適當的KPI來管考，國發會仍會非常認真的管考地方創生。」

至於機關別KPI，國發會官員指出，明年政策亮點包括經濟部穩定供電的備用容量率仍維持15％以上，至於財政部雲端發票使用率今年目標20％，但迄九月實際已達22.28％，因此明年KPI提升至28％。

明年還新訂綜合所得稅網路申報使用線上版件數成長30％、交通部也提出改善智慧運輸系統，節省旅行時間10％，金管會訂網路投保案件數增至330萬件，教育部訂倍增技專校院與產業共同培育人數升至2萬人。

(工商 )