張立昂推出第二張全創作EP《Oxymoron矛盾體》，19日舉辦發片記者會，他唱新歌〈說說話〉、〈1440分〉等，他今年花許多心力、時間在創作音樂上，也參加創作營，相當用心，為此更推掉約10部戲約，粗估少賺6百萬元。他的好友孫盛希驚喜出場，提早送上耶誕禮物是一大本黃頁電話簿，孫盛希笑虧他想說說話，隨時可以找到人。

張立昂提到每次看到孫盛希直喊：「辣妹，好辣。」孫笑說：「好開心。」他也當場向孫盛希邀歌，孫盛希一口答應，大展好交情。張立昂結束與邵雨薇的戀情後，已單身2年半，近來忙創作、發片，坦言，「現在跟我談戀愛滿倒霉的，我真的沒時間理她。」談到未來感情，他自認會比較低調，「若要公開就要很穩定，不然蠻容易見光死。」

被問及孫盛希會是理想型？他笑說：「我很欣賞她的音樂，我們都是聊音樂，沒想這麼多。」不過分享曾看過孫盛希大秀美腿、好身材的影片，透露喜歡長腿的女生。

此外，他13歲赴紐西蘭留學，因當地的華人不多，他曾被同儕言語霸凌，甚至莫名被毆打受傷，他當時只能裝作強悍，自我保護，「那時成龍和李連杰的電影很紅，就學電影的招術對他們比畫，他們也是小孩，搞不清楚我到底會不會，就半開玩笑的跟他們打鬧。」

張立昂舉辦發片記者會。（索尼音樂提供）

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