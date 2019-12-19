據香港交易所（港交所）19日消息指出，2019年港交所預計將再登全球IPO排名榜首，為10年來第六度奪冠。截至2019年12月12日，證券集資總額為1.37兆港元，超過此前2017年創下的紀錄1.19兆港元。

第一財經19日報導，自2019年9月以來，港交所上市活動顯著回升，2019年第四季新上市公司數目更是歷年最多。展望2020年，港交所會繼續專注落實三年戰略規劃，掌握區內外各項發展機遇，以實現成為「國際領先的亞洲時區交易所」的願景。

另據香港經濟日報報導，香港聯交所資料顯示，港交所行政總裁李小加18日以平均每股256.533港元，減持港交所65萬股，涉資1.66億港元。報導稱，此舉是李小加自2010年上任以來首度減持。

港交所發言人證實，此次為李小加首度減持港交所股權，並強調這是李小加的個人決定，不評論其減持原因或未來是否進一步減持。交易完成後，李小加所持的港交所股權由0.08％，下降至0.03％。最新持股數量40.3萬股，按港交所最新報255港元計，總值1.03億港元。

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