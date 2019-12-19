PILI App是霹靂布袋戲唯一官方App，是全球首創的布袋戲社群娛樂平台，提供霹靂布袋戲30多年來的新舊劇集、音樂串流及社群互動功能外，未來也將導入新電商來銷售周邊商品，是喜愛布袋戲的您不可錯過的社群影音娛樂平台。

同時與Yahoo奇摩超級商城合作，於明年1月2日起至1月22日開立PILI App快閃店，獨家推出PILI App「武林先鋒包」預購活動，讓喜歡布袋戲的影迷們，輕鬆網購入手90天序號卡，再享加碼送30天、霹靂英雄公仔與限量帆布徽章包等。

2020年1月2日是人稱「通天教主」的布袋戲大師黃海岱120歲冥誕，PILI App選在當天上架也別有意義，霹靂總經理黃亮勛表示：「數位化、國際化、IP多元化是霹靂3大營運方向，2020年是霹靂重要的數位轉型元年，因此我們打造了PILI App，我們要透過現代技術，使布袋戲串聯各個世代，也要讓布袋戲持續被看見。」

PILI App 是專為戲迷打造的生活圈，戲迷可透過線上找到布袋戲同好，更可在看片時刷彈幕、留言與點評等方式與道友同好即時互動，獨創的全球影音回饋互動系統，不僅讓道友對喜歡的精彩片段或不喜歡的劇情來即時按「讚」或按「領便當」；更可根據線上回饋曲線即時分析戲迷喜好，作為追劇的參考外，相關數據也將提供霹靂劇組作為之後創作或拍片的參考依據。

(中時 )