PTT網友表示，若重啟特偵組，爬也要爬去投韓國瑜。（圖／取自PTT）

2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間在華視登場，韓國瑜指出，若他當選，一定立刻成立特偵組，馬上針對這段時間大家懷疑的案件展開調查。PTT網友指出，他「爬都爬去投韓」，所有疑案動搖國本查到底！

2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間在華視登場，三組候選人包括總統蔡英文、國民黨韓國瑜、親民黨宋楚瑜，首度同台講述政見。

根據《中央社》報導，韓國瑜在第一階段表示，他絕對相信在蔡總統的領導下，很多人都在貪污。民進黨執政後堅決廢除特偵組，為貪官污吏開了一條路，不會被調查。沒有清廉效率政府，納稅拚經濟都是空的，貪官污吏充斥整個政府，還有肥貓，這像一個政府嗎。

韓國瑜指出，若他當選，一定立刻成立特偵組，馬上針對這段時間大家懷疑的案件展開調查，例如為什麼前瞻計畫要8800億元、風力發電要2兆元，高雄市負債3300億元，全國第一，每位市民背9萬元，也請特偵組一併調查，為什麼欠這麼多錢。

對此，PTT網友指出，他爬都爬去投韓，慶富氣爆香菸300萬普悠瑪，所有算不完的疑案，全都動搖國本查到底，把違法酬庸肥貓全部一網打盡！

(中時電子報)