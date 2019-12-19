高雄英迪格酒店8米高耶誕老人超吸睛，在酒吧過節特別有fu。（高雄英迪格酒店提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄英迪格跨年派對。（高雄英迪格酒店提供／柯宗緯高雄傳真）

英迪格樹輪聖誕蛋糕。（高雄英迪格酒店提供／柯宗緯高雄傳真）

英迪格禮物蛋糕。（高雄英迪格酒店提供／柯宗緯高雄傳真）

有南台灣最漂亮酒吧之稱的高雄中央公園英迪格酒店Pier No.1，近來在頂樓安裝一座8米高巨型耶誕老人氣球迎賓，耶誕老公公要進入煙囪遞禮物不慎被胖嘟嘟的肚子卡住，模樣相當吸睛，從遠處拍照，還可以透過鏡頭角度「騙人」，假裝幫耶誕老人推一把，也成為耶誕、跨年期間網美必打卡景點。

英迪格酒店Pier No.1連續3年舉辦300人高空跨年派對，今年第4次開趴，主題定為「白色仙境派對」每人票價2,000元，入場規則需穿白色系服飾，當晚6點30分起就可以享用派對小點、由專業美妝設計師做造型、化妝等，緊接著感受4個小時熱音表演，還有供應啤酒、調酒、紅白酒，在嗨爆的高空迎接2020年到來。

英迪格品牌遍佈全球各地，台灣據點除高雄、新竹外，台北也即將迎來第三間英迪格酒店；高雄英迪格住宿專案每房4,930元起、跨年派對住房專案(含門票兩張) 12,400元起，訂房專線07-272-1666。

(中時 )