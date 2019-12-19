大陸國家主席習近平於19日晚間出席澳門特別行政區政府晚宴，並發表講話。

習近平指出，澳門回歸以來的20年，是歷史上經濟成長最快、民生改善最大的一段時期，也是澳門人共享大陸尊嚴和榮耀感最強的時期。澳門經濟社會發展取得了歷史性的成就、發生歷史性的變化，這都得益於「一國兩制」方針的全面貫徹以及中央政府和大陸的大力支持，以及特別行政區政府的積極作為和澳門社會各界的團結奮鬥。

(中時 )