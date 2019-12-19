習近平出席澳門晚宴 稱澳門繁榮歸功「一國兩制」 19:482019/12/19 中時 蔡宗霖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 習近平抵達澳門（圖／新華香港） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家主席習近平於19日晚間出席澳門特別行政區政府晚宴，並發表講話。 習近平指出，澳門回歸以來的20年，是歷史上經濟成長最快、民生改善最大的一段時期，也是澳門人共享大陸尊嚴和榮耀感最強的時期。澳門經濟社會發展取得了歷史性的成就、發生歷史性的變化，這都得益於「一國兩制」方針的全面貫徹以及中央政府和大陸的大力支持，以及特別行政區政府的積極作為和澳門社會各界的團結奮鬥。 (中時 ) #澳門 #大陸 #政府 #習近平 #特別 也許您會感興趣 推薦閱讀 習近平：林鄭展示勇氣擔當 中央堅定支持 18:372019/12/16 兩岸 習近平晤林鄭 肯定其依法施政 04:102019/12/17 全球財經 陸第一艘自製航空母艦正式成軍 命名山東艦 15:292019/12/17 兩岸 習近平今訪澳 出席回歸20周年大會 04:102019/12/18 兩岸要聞 習近平今訪澳門3天 澳門保安安排嚴密 10:592019/12/18 兩岸 順利抵達澳門 習近平：澳門取得的成就進步令人自豪 16:482019/12/18 兩岸 澳門回歸20週年 習近平抵澳門機場致詞 16:442019/12/18 兩岸 習近平抵澳門 讚一國兩制成就 04:092019/12/19 話題觀察 澳門回歸20週年 習近平可望送多項政策大禮 04:102019/12/19 全球財經 習訪澳門 盛讚經驗成就令人自豪 04:102019/12/19 兩岸要聞 兩岸熱門新聞 陸明年續降費 台胞證補辦打四折 每本900元 - 兩岸 張榮豐證實 92年與曾永賢密會楊尚昆 - 兩岸 陸五大利器 美最怕的武器裝備 - 焦點新聞 - 旺報 劉結一：陸有能力推進和平統一 - 兩岸 陸委會：澳門五成民眾對赴陸發展有疑慮 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。