半導體測試介面廠中華精測（6510）今（19）日正式宣佈為能符合半導體客戶之產能需求，擬終止特定用途PCB生產計劃，與原合作之國際科技公司洽談終止合約。

中華精測初期投資工程驗證之資本支出約新台幣3.6億元，大部分設備擬轉為生產半導體高價值產品，對本公司業務及財務無重大影響，惟資產減損損失金額預估不超過新台幣1億元，並將認列在第四季財報。 中華精測表示因應5G、AI應用半導體發展趨勢，優先滿足客戶及市場需求進而調整產能，聚焦高價值產品，以追求利潤的最大化。

中華精測於2017年接受國際科技公司之邀請，雙方針對特定用途PCB展開共同合作，在此期間，中華精測完成第一階段之工程驗證，惟訂單能見度不明朗，短期內未能如期進入第二階段之量產目標，且為滿足半導體客戶之訂單需求、聚焦高價值產品以求企業獲利成長，中華精測擬終止該特定用途PCB生產計劃。

(工商 )