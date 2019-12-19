（第一銀行主辦榮剛聯貸案，第一銀行董事長廖燦昌(左)與榮剛董事長王炯棻(右)簽約換文。 圖／第一銀行提供）

第一銀行等11家金融機構於19日下午與榮剛簽署新臺幣62億元聯貸合約，第一銀行董事長廖燦昌及榮剛董事長王炯棻共同主持簽約儀式，該聯貸案由第一銀行統籌主辦並擔任管理銀行，臺灣銀行及彰化銀行共同主辦，華南銀行、合作金庫、兆豐銀行、農業金庫、臺灣企銀、新光銀行、永豐銀行、上海銀行等參貸，超額認購比率42％。

榮剛為國內第一家具備一貫化生產製程的專業特殊合金製造廠，產品以高清淨級材料為主，廣泛應用在機械模具、航太、能源及油氣領域，並取得多家國際大廠認證。本次聯貸資金用以償還既有借款、資本支出暨充實營運週轉，將可增加鋼水供應，亦有助提升垂直整合，降低生產成本，及開發新產品。

第一銀行持續透過188家分行的綿密網絡，結合海內外據點，提供企業完整金融服務，並積極配合政府政策，對於五加二產業及園區廠商推出「120週年優惠貸款專案」及「工業區進駐廠商優惠融資」，並針對台商回台投資開辦「歡迎台商回台投資專案貸款」、「根留台灣企業加速投資行動方案」、「中小企業加速投資行動方案」等貸款專案，且為協助企業海外設廠，第一銀行的跨境融資業務亦提供台商核心企業與境外關係企業融資服務，並搭配政府推動新南向政策各項中小企業融資信用保證專案，全力支援企業架構全球事業版圖。

第一銀行希望透過金融專業相關協助與服務，成為企業布局全球產銷的重要橋樑及最堅實的金援後盾。

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