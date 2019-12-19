中美貿易戰造成大陸經濟波動風險升高，金管會將加強金檢。金管會公告2020年金檢重點，其中針對金控公司，明年將新增大陸風險管理，及因應大陸經濟變動的金檢項目，檢查局表示，將會了解金控公司對大陸市場可能出現的風險，有無想法、對策與作法。

近期大陸出現地區性銀行股權變動，已有不少立委提醒金管會要注意大陸經濟下行、金融系統性風險等，對台灣金融業者的衝擊，金管會主委顧立雄表示，銀行對大陸授信、投資等是採總曝險額度控管，會建立應有的防火牆。

顧立雄亦曾分析，金融機構參股大陸金融機構或大陸子公司，因為有參與經營，可掌握一定的營運風險，若是財務性投資，則應作好必要的評估及風險掌控，不過顧立雄亦表示，由於資訊不透明、無法取得足夠的訊息，因此沒辦法判斷大陸地區性金融體系是否存有系統性風險，只能作事先的風險預防及隔離。

檢查局除了每年都會規劃去大陸實地查核、金檢大陸分行，並了解各金融機構投資、參股大陸子公司或金融相關事業的管理外，2020年因應中美貿易戰可能造成大陸經濟情勢變化，將增加對金控子公司檢查其因應對策，即各金控對大陸市場可能出現的投資、授信或子公司營運風險，是否已有相關準備及方案。

檢查局表示，2020年所有金融機構的共通金檢項目有六大項，即一是防制洗錢、反資恐、反武器擴散的落實情況；二是法令遵循；三是公司治理；四是資通安全管理；五即金融消費者保護；六為個人資料保護。

對金控公司金檢明年會新增公司治理主管與人員設置，列為檢查重點，二是檢查大股東持股最終受益人的申報機制，三是針對大陸、中美貿易衝突等因素，可能對經濟情勢變化的因應對策與建立風險管理機制；四是了解金控公司內部稽核制度，即除銀保證子公司之外的管理與稽核範圍。

銀行部分明年新增六項金檢，一是交易室內部管理，二是金融消費者保護，特別是視障者網路銀行APP功能，三是理財專員挪用客戶款項，四公司治理主管與人員設置；五是資通安全管理，銀行委外雲端業者作業情況，電子銀行交易面安全設計，如行動裝置儲存金鑰、生物特徵等；六是銀行兼營保險經代業務的查核。

(工商 )