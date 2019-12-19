為搶攻年菜圍爐商機，美食達人集團（美食-KY,2723)轉投資的餐飲「小金雞」今年一口氣推出：福氣老火湯、迎春麻辣鍋、團圓鴛鴦鍋共三款火鍋年菜套餐，約四至六人份，原價2,484元，優惠均一價2,020元，並限量贈送茄芷保冷提袋乙只，期能衝刺業績。

連續八年銷售圍爐年菜的這一鍋，為了讓消費者體驗更豐富超值的年菜組合，今年首次推出『鴛鴦鍋物』的套餐選擇，能一次品嚐到經典的麻辣鍋與招牌老火湯底。三款套餐皆包含鍋底，以及神仙牛肉、松阪豬肉、土雞腿肉等5道肉品、與店內熱銷的3道丸滑類食材。

這一鍋的年菜組合近年持續優化與調整，從早期的紙盒包裝，到近幾年推出了保冷提袋，今年更推出精選食材的加購優惠，肉品、丸子、滷味通通有，以及標榜不沾醬就很好吃的『御膳香辣餃』，每包約30顆水餃，定價210元，加購價只要168元。

採用非基因改造黃豆所製成的新鮮豆瓣醬做為基底，佐以洋蔥、蒜頭與辣而不嗆的朝天椒，費時熬煉拌炒的『御用香辣醬』，除了可用於火鍋沾醬外，也能拌飯、拌麵與料理拌炒，原價158元，加購價只要98元。

而為搶攻尾牙春酒商機，「這一鍋皇室秘藏鍋物」今年並推出「慶豐收 迎新年」的尾牙春酒皇室十人宴，內容食材多達20多樣，原價8,164元，預訂優惠專案價只要6,888元，含一成服務費，價格相當實惠。另外預訂兩組，每組套餐再加贈美國培根牛肉增量版300公。這一鍋表示，尾牙春酒的訂席組數逐年成長，尤其是竹北地區的分店，去年尾牙春酒的套餐就帶來近300組團體訂位，全台分店也創下600萬元的營業額，今年有望再攀新高。

(工商 )