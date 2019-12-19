外媒引述消息報導，通訊晶片大廠博通（Broadcom）近日有意出售無線射頻（RF）晶片部門，而蘋果可能接手。此舉意味著博通正逐漸偏離昔日核心晶片事業，轉型發展軟體服務。

內情人士透露，博通已委託瑞士信貸代為物色潛在買主，可能名單包括大客戶蘋果。博通欲出售的無線射頻晶片部門去年度營收22億美元，是博通前身安華高科技公司（Avago）的核心業務之一。

外界估計博通無線射頻晶片部門價值100億美元，但因出售計畫仍處於初步階段，難保博通能順利找到買家並爭取到差不多水平的出價。

(工商 )