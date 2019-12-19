博通有意出售無線射頻晶片部門 19:502019/12/19 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 外媒引述消息報導，通訊晶片大廠博通（Broadcom）近日有意出售無線射頻（RF）晶片部門，而蘋果可能接手。此舉意味著博通正逐漸偏離昔日核心晶片事業，轉型發展軟體服務。 內情人士透露，博通已委託瑞士信貸代為物色潛在買主，可能名單包括大客戶蘋果。博通欲出售的無線射頻晶片部門去年度營收22億美元，是博通前身安華高科技公司（Avago）的核心業務之一。 外界估計博通無線射頻晶片部門價值100億美元，但因出售計畫仍處於初步階段，難保博通能順利找到買家並爭取到差不多水平的出價。 (工商 ) #博通 #晶片 #部門 #無線 #無線射頻 也許您會感興趣 推薦閱讀 超微訂單傳回流 祥碩大進補 04:102019/12/16 證券．權證 《半導體》世界經濟2002年是分野，聯發科蔡力行：無線通訊點火種 12:502019/12/16 財經 5G晶片對決 高通865安兔兔跑分超越聯發科天璣1000 16:002019/12/17 科技 [體驗]華為FreeBuds 3真無線耳機支援降噪 音質接近AirPods 2 16:372019/12/17 科技 加速資料中心AI晶片市場布局 英特爾砸20億美元 收購Habana Labs 04:102019/12/18 全球財經 《電腦設備》華碩全新網狀無線網路系統ZenWiFi AC上市！ 13:072019/12/18 財經 杜邦262億美元 出售香精部門 19:362019/12/18 財經 鈺登5G雙新品 獲台灣精品獎 04:102019/12/19 產業．科技 無線充電好用嗎？網曝致命缺陷 09:202019/12/19 生活 鈺登科技拿下標案 將為275所國中小學打造高速網路環境 16:172019/12/19 財經 財經熱門新聞 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 財經 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 藍不分區立委驚見「股神」？財產申報曝光 - 財經 台積電5奈米助攻！ 華為下一代5G處理器爆逆天性能 - 即時 又危險…要救富邦VIX？顧立雄說話了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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