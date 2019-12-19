關於腦中風，以下這８件事你一定要了解！

1.吃阿斯匹靈可預防中風？

根據國外研究，阿斯匹靈能預防約25％的缺血性中風復發，也就是說，阿斯匹靈具有「次級預防」效果，只建議高風險族群的患者服用。

如果用於初期預防，也就是從未中風過的人要服藥預防，反而需考量服藥風險。阿斯匹靈屬於抗血小板藥物，可以減少血栓，降低心肌梗塞、缺血性中風的風險，不過卻同時增加嚴重出血（如腸胃道出血、腦出血）的機率。缺血性中風患者長期服用低劑量阿斯匹靈腦出血的機率，每年大約千分之一。

因此，國內外醫界早有共識，沒有發生過中風的人，千萬不要把阿斯匹靈當作預防中風的唯一用藥，而應注意控制血壓、血糖、血脂、體重，並適度運動及戒菸，才是根本的預防之道。

即使以阿斯匹靈作為次級預防，仍需注意有無出現潰瘍、胃腸道出血或穿孔的副作用，一旦發生便需停用。

2.上臂發麻是腦中風徵兆？

肢體麻木的確是腦中風的症狀之一，但腦中風造成的感覺異常範圍，通常為單側的上、下肢，甚至同側的軀幹都同時感到麻木，極少只有肢體某一塊區域麻木的情形。

常見的肢體末端（如指尖）麻木，通常是因周邊神經病變或血液循環不好所引起，與中風無關。

3.疑似中風時，放血有效嗎？

別相信網路謠傳，拿針扎中風病人的指尖、耳垂放血，因為一般人無法判斷到底是缺血性或出血性中風，萬一出血性中風還放血，症狀會更嚴重，且延誤治療。

新光醫院神經科科主任連立明解釋，「放血是利用疼痛刺激的原理，讓血壓升高，如果病人本來就出血，放血刺激後血壓升高，情況會變更糟。」

雙和醫院神經內科主治醫師陳龍也遇過放完血才就醫的病人，十隻手指頭全包紮著紗布，他看了差點沒暈倒，「你光是放血就花了多少時間？」這不僅可能錯過黃金3小時的治療時間，甚至加重日後的失能程度。

4.中風後會不會再次中風？

只要中風過一次，未來每年再中風的機率約2∼3％，風險是一般正常人的9倍。連立明比喻，如同無法結業的補習班，中風病人必須定期回診，一輩子服用抗血栓及控制中風危險因子的藥物，並改變飲食習慣、生活形態，才能降低二次中風的機會。

林口長庚紀念醫院腦腫瘤神經外科主治醫師林子淦解釋，治療腦中風的所有努力都在預防第二度中風，對於已經發生的事，已無能為力。因此，審慎預防第一次中風，才是防止二次中風最好的方法。

5.藥可以少吃一點嗎？

中風病人每天得服的藥可用一大把形容，有抗血小板藥物（如阿斯匹靈）、降血壓、降膽固醇等。（圖／pixabay）

中風病人每天得服的藥可用一大把形容，有抗血小板藥物（如阿斯匹靈）、降血壓、降膽固醇等，胃不好還得加胃藥，尤其老人家常加上其他疾病的藥物，若有不舒服或副作用，應立即與醫師討論，找到最恰當、最少的藥物。

6.何時要開始復健？

如果病情穩定，中風後第二天就可以開始復健，包括在復健科及在病房可進行的復健內容，積極掌握6個月內的復健黃金期。

7.為何中風病人脾氣壞？

約有90％中風病人的脾氣會變壞。林子淦解釋，因為中風可能影響肢體及語言功能，當病人想做的事情做不到、想說的話講不清楚，一急之下脾氣就出來了。

因此，病人及家屬都要有心理準備，雙方要有比往常更多的耐心，否則，不僅家人間關係緊張，也可能降低病人後續復健治療的成效。

8.小中風需要擔心嗎？

有3種狀況都可稱為「小中風」，一種是沒有症狀的中風；一種是症狀很輕微、輕微到被自己忽略的中風；另一種則是「短暫性腦缺血」。

小中風的症狀持續時間雖短，但可能使部分腦細胞因供血受阻而壞死，造成腦部的部分功能永久損傷。這種傷害有時很細微、不明顯，患者本身可能不會察覺，必須經過影像檢查才能確定。

小中風發作後，如果不趕緊接受診療，很可能會增加腦中風、心臟病甚至死亡的風險。尤其在小中風發作後第1個月到第1年內，發生腦中風的機率很高。根據統計，10％小中風病人會在1年內發生嚴重腦中風，30％病人會在5年內發生嚴重腦中風。

醫師建議，不管小中風症狀持續多久，都應該立刻掛急診，並留院一、兩天觀察和治療，以預防小中風復發或病情惡化。

(中時電子報)