美國電商巨擘亞馬遜(Amazon)、蘋果(Apple)及Alphabet旗下搜尋巨擘Google宣布合作，以改善智慧家居產品的兼容性。

包括恩智浦半導體(NXP)及宜家家居(Ikea)在內的Zigbee聯盟，亦將參與有關合作項目，名為「Connected Home over IP」。他們希望使設備製造商更容易研發與智慧家居及聲控設備兼容的產品。

智慧居家是近年來科技巨頭們十分看好的市場，但對用戶來說，不同廠商間的商品有各自的標準及規格，互通性的阻隔，造成要達到智慧的物聯網生活目前還是空想。不過今日蘋果發布的新聞，對於智慧家庭理想的實現是一大進步。

「Connected Home over IP」的目標是設定兼容標準，提高智慧家居設備的彼此間相容性，並且讓這些產品更安全、更可靠，不同產品間能無縫接軌。目前Zigbee聯盟成員還包含羅格朗、Resideo、三星旗下 SmartThings、施耐德電機、昕諾飛、Silicon Labs、Somfy，以及大陸南京物聯等公司。

亞馬遜稍早前的規劃，就容許使用者透過單一設備接入Alexa、微軟的Cortana及其他聲控模擬助理服務。

(中時電子報)