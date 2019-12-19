自行調適與智慧運算的全球領導廠商賽靈思（Xilinx, Inc.）今日宣布其車規級晶片平台Zynq UltraScale+ MPSoC為百度量產型自動代客泊車（Automated Valet Parking，AVP）專用車載運算平台ACU-Advanced（Apollo Computing Unit）提供強大動能。同時，百度ACU-Advanced也是為業界第一款基於Xilinx MPSoC ZU5量產的AVP專用車載運算平台。

百度ACU-Advanced專門針對自動代客泊車的特定場景與功能而設計。AVP應用需要先進且強大的深度學習推論能力以應對複雜的駕駛環境，量產型ACU-Advanced借助賽靈思Zynq UltraScale+ EV平台強大的感測器融合和AI處理能力，取代用於概念驗證（proof-of-concepts，POC）的GPU。

而且，Zynq UltraScale+ EV與百度深度學習平台框架百度飛漿（Baidu PaddlePaddle）能完全相容，並包括5個攝影機、12個超音波雷達，且能支援攝氏零下40度至攝氏85度的工作溫度範圍，可以完全滿足嚴格的車規級量產要求。

百度自動駕駛技術部資深總監王雲鵬表示，透過與賽靈思密切合作，百度為汽車代工製造商（OEM）和一級供應商提供了靈活應變的車載運算平台。賽靈思的技術是百度ACU-Advanced平台的硬體基礎，為我們供應其他解決方案無法提供的車規級量產效能。

賽靈思是引領全球的汽車解決方案供應商，擁有13年的汽車產業經驗。賽靈思汽車解決方案能支援各種網路連接選項，獨特的功能安全性架構配置與各種安全功能融為一體，可以為當前與未來的自動駕駛模組提供極高的軟硬體劃分靈活性。

至今賽靈思已在全球累積銷售超過1.7億片車規級晶片，其中有6,700萬片用於量產型先進駕駛輔助系統（ADAS）。賽靈思服務的汽車企業超過200家，包括全球主要的一級汽車供應商、OEM與新創企業。

賽靈思核心垂直應用市場副總裁Yousef Khalilollahi表示，百度日益成為自動駕駛領域的主要供應商，而賽靈思則是解決AVP和自動駕駛汽車開發相關技術挑戰的理想解決方案供應商。

Yousef Khalilollahi指出，賽靈思透過為百度提供靈活應變的硬體平台，支援百度以多樣化的處理引擎打造靈活且可擴展的自動駕駛系統，無縫整合AI運算加速與功能安全性。賽靈思期待能持續擴大與百度的合作，共同提升自動駕駛的水準。

(工商 )