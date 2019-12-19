由春暉映像、超人睿奇、陽科國際等影視製作團隊發起的「2020年10部華語電影」聯盟計畫，19日舉行發布會，一連公佈籌備中的電影《最後一班地鐵》、《我的餘額只夠追你》、《天下第一》等片，系列總出品人顧超透露，壓軸武俠電影《天下第一》預算有望達10億台幣，且請來國際導演蔡明亮擔任導演之一。

華語電影聯盟、業內好友放眼2020年台灣電影市場。（明日工作室提供）

《天下第一》將由包含蔡明亮等10位導演各自拍攝，每部片預計10到15分鐘，集結10部片成一部100至150分鐘的長片，拍攝主題是致敬一代武俠導演郭南宏的作品《天下第一劍》，故事可以是續集、外傳、前傳不限。

幾個月前，郭南宏帶著顧超去找蔡明亮，3人聊完後，計畫找來10位沒拍過武俠片的導演，藉此機會拍出自己心裡的天下第一，顧超說：「蔡明亮一開始說自己的電影沒人看，我告訴他你們每個人都已是天下第一，放在一起各自的風格就會更明顯。」電影上映後也希望比照蔡明亮的風格，把這片擺在國外的博物館放映。

蔡明亮御用製片也證實此事，其實蔡在拍完VR電影《家在蘭若寺》後，有各種不同的創作類型計畫找上門，他目前還沒拍過武俠類作品，《天下第一》預計最快後年暑假上映，屆時有可能成為蔡的第一部武俠片。

超人睿奇董事長顧超（左起）、春暉影業執行長孔繁芸、周騰導演均出席發布會。（李承陽攝）

而10部華語電影計畫中的第一部《最後一班地鐵》，是驚悚類型片，由以《皇金稻田》入圍金馬6項提名的周騰導演執導，預計明年3月開鏡，成本3000萬左右，顧超還透露，這次計畫連以前合作過的香港新藝城名監製黃百鳴，都釋放出合作善意。

春暉映像總經理陳俊榮也表示，展開聯盟不但是專業的結合，更是資金、技術、金融管理及互聯網連結的新形態商業模式，改變近來國片以導演為主的操作模式，讓發行團隊能參與電影製作，並讓製片人把關資金與進度，使得電影能更貼近市場與觀眾，讓年輕一輩的電影人熟悉商業操作、了解電影市場。

(中時 )