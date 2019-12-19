37歲的王陽明新片《海霧 驚濤駭浪》剛殺青，近日專心在家陪伴老婆蔡詩芸待產，即將成為人父的他19日出席久明美容醫學記者會活動，表示目前太太懷孕37周，預產期就在2周之後，「就看寶寶何時想出來囉！就是最近了」，而老婆的身體狀態一切正常，會做瑜伽和游泳保持體力，全家人「隨時待命」做好準備。

王陽明透露蔡詩芸常常與他開玩笑「肚子好大，變好重！」，開朗面對懷孕的改變，王陽明也樂在其中、難掩興奮地說道：「我每天晚上都會和寶寶講話，而且懷孕後期胎兒動作很大，像Alien（外星人）一樣，感覺他急著想趕快出來，希望寶寶平安健康！」對於孩子性別他則守口如瓶，坦言蔡詩芸對於孕事一切低調以對，不過他經紀人已率先認了孩子做乾爹，義氣十足。

即將升格奶爸的王陽明萬事俱備，「很多朋友都說生完以後會很累，尤其第一胎沒有經驗，我也會緊張，已經把尿布、小東西預備完全，嬰兒房也準備好了」。他待在家的時間主要都陪太太聊天，抒發心情，「最近很多親人也趕回來陪在她身旁，準備迎接新生命到來」。

關於小孩的名字夫妻倆也有許多討論，王陽明表示，「我們多少會有點意見不合，例如取名字我想要S開頭、她想要K開頭，我想要跟大自然有關，她可能想跟海洋、太陽有關，都尊重彼此想法」，最終決定還是等生出來、看到本人的模樣後再定案。

(中時 )