民進黨提名總統候選人蔡英文、國民黨提名副總統候選人張善政及前總統馬英九，今日先後到場出席內科之夜歲末聯歡晚會並分別上台致詞。馬英九致詞時，不時低頭看稿，蔡英文總統則是大部分時間都低頭照稿念，只有張善政致詞時從頭到尾都沒有看稿。

馬英九上台致詞表示，打造內湖科學園區是當年擔任台北市長時期的最大政績，擔任總統後，上任不到一個月就完成兩岸直航，幫助內湖的科技業者可以當日來回兩岸。在馬英九致詞結束時，張善政也剛好到場，兩人也當場握手致意。

張善政致詞時指出，美中貿易戰和兩岸關係都會影響到科技業，政府應該要有政策、法規、投資、搭建平台，協助產業數位轉型。並在堅持主權的情況下，協助廠商擴展兩岸經貿及中國市場。

馬英九、張善政與到場的國民黨立委李彥秀，在致詞結束後皆向在場的內科人士逐桌敬酒，並於晚間7點10分左右離開。

蔡英文在7點30分時由民進黨提名立委候選人高嘉瑜陪同下進場。蔡英文致詞表示，內科是外商認識台灣科技業重要的門戶，並強調經濟穩健發展，股市指數也持續挑戰29年來的最高點。

蔡英文在致詞的最後，也推薦民進黨的立委候選人高嘉瑜及吳怡農，並提到自己是大直北安國中第一屆的畢業生，在中山北路長大，也對鄰居喊話，呼籲支持高嘉瑜及吳怡農。

(中時 )