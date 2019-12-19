曾永賢（左）與楊尚昆（右）於1992/09/03下午會談時合影。（圖／取自張榮豐臉書）

總統府資政曾永賢於12月3日晚上以97歲高壽仙逝，前國安會副秘書長張榮豐今天證實，1992年9月，他與前總統府資政曾永賢奉命到北京，密會時任國家主席的楊尚昆。楊尚昆說，雙方應該先不談兩岸是什麼關係，傷感情的話少說。

根據《中央社》報導，這是張榮豐首度公開證實兩岸密使之事。

張榮豐今（19）日下午在臉書，以「懷念曾永賢資政－兼記90年代的一段往事」為題，提到此一往事。張榮豐並表示，中國大陸方面的聯絡人，是中共解放軍10大元帥之一葉劍英之子、已於2016年7月逝世的葉選寧。

張榮豐在臉書寫道，1992年初曾永賢透過關係，和對岸「總政」系統取得聯繫；1992年8月31日，他和曾永賢銜命由台灣抵達香港，在香港過一夜後，隔天抵達澳門，過拱北關進入珠海，總政聯絡部長葉選寧派員在關口接待。

張榮豐回憶，9月2日飛抵北京住進中苑賓館的「聽雨軒」，當天深夜化名岳楓的葉選寧和他們談了3個多小時，葉選寧半開玩笑問他們：「你們代表李先生嗎？是否有任何信物？」；曾永賢也半開玩笑回答：「以你們單位的能耐應該知道我們是誰」，說完大家哈哈大笑。

張榮豐指出，在葉選寧安排下，9月3日16：20見到時任中共中央對台工作小組組長，也是國家主席的楊尚昆。見面地點在「國際友好協會」楊的辦公室，他還向我們特別介紹說，「這是蔣委員長行營的舊址」。

張榮豐表示，楊尚昆當時談了幾個重點：

一、我們應該不談兩岸是什麼關係，先搞一些實際的事。

二、先建一個渠道，可以彼此交換一些看法。現在雙方沒有渠道，就有許多謠言，就有許多政治騙子，這樣的人不少，都是成事不足敗事有餘嘛。

三、雙方傷感情的話少說，吹牛皮的話也少說，天天罵娘，朋友就交不成了嘛！

四、你們從美國買F-16戰機，沒有必要嘛…不過台灣外匯多，你們的錢要怎麼花，我們也管不著。

五、希望我的這些意見，你們回去向李先生表示，以後有什麼事就找他（手指著葉選寧），我們都稱他葉老闆。

張榮豐分析，那次北京行，開啟兩岸長達8年之久的私下溝通管道，直到2000年政黨輪替後才正式中斷，其間經歷過95、96年解放軍的飛彈演習、99年的「特殊國與國關係」等事件，這個管道也起到部分減少誤判的作用。

另根據《新新聞-風傳媒》12月11日報導，國史館出版曾永賢的《從左到右六十年》一書，但並未觸及外界最好奇的兩岸密使內情，據張榮豐轉述，曾永賢生前跟他說：「就由你（張榮豐）留下紀錄了。」

(中時電子報)