截圖自蔡英文臉書

網紅波特王日前在節目「撩總統」，因影片中出現「總統」字眼，遭大陸合作方逼下架解約。蔡英文總統今天在臉書貼出最新影片，再度與波特王合作，直攻國民黨 總統候選人韓國瑜的地盤，由波特王在高雄作街訪，詢問選舉有關的英文單字。

蔡英文今天在臉書貼出由她進行英文教學的最新一集「英文·英文」影片，波特王在影片中街訪高雄人「投票」「總統」「政黨」等與選舉有關的英文單字，再由「蔡老師」說出「正解」， 總統府秘書長陳菊也在影片中參一角，當作為路人「陳小姐」接受訪問。

蔡英文在臉書表示，距離大選只剩下23天，「你準備好回家投票了嗎？」

她說，台灣是自由民主的社會，我們可以暢所欲言，可以「撩」總統，也可以拍街訪影片評論時事，這些就像是呼吸空氣一樣，是很稀鬆平常的事情。

但是，她強調，民主、自由不會從天上掉下來，需要去爭取，更需要我們珍惜。在民主社會裡，最重要的事情之一就是投票，實際用行動來守護我們的民主。

這次的選舉，總共有118萬位首投族，「你們投的票，將會決定台灣的未來。所以，明年1月11日，我們一起去投票，實現我們想要的未來」。

她也詢問網友「知道首投族的英文怎麼說嗎？」她說，這支影片，我邀請了一位特別的特派員替我去街上問問大家的意見，邀大家快點開影片看看吧！

(中時 )