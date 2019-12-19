美國總統川普遭到國會眾議院彈劾，民間與政壇反應大不同。民主黨人沉痛表示，這項決定並不容易，但為了保衛憲法不得不做；許多看好戲的網友則在川普推特帳戶留下嘲諷訊息，有人表示，希拉蕊和歐巴馬現在笑得很開心。

網友在川普指責民主黨與裴洛西的推文下方留言區，貼上希拉蕊拍手大笑的圖片，嘲諷意味破表。(取自twitter.com/realDonaldTrump)

臉書有網友說，「第1062天，川普被彈劾了」。1062天指川普就任總統的天數。在川普推特帳戶的留言區，不少反對他的網友留下嘲諷訊息。有人說，「你知道誰當總統的時候沒有遇到彈劾聽證會嗎？」，並貼上前總統歐巴馬的照片。

有網友抱著幸災樂禍的心理留言。例如一位網友貼出一張圖片，上方是裴洛西宣布彈劾條款通過，下方是前國務卿希拉蕊拍手大笑。希拉蕊2016年在總統大選敗北。

以惡作劇出名、立場挺川普的美國Youtuber薩拉迪諾9月時曾發推文賭咒，「假如川普被彈劾，我將捐出左睪丸提供醫學研究。說到做到」。結果川普果真被彈劾，薩拉迪諾18日

在推特貼一張自己躺在病床上的照片並說，「我做到了」。但有媒體查證，薩拉迪諾穿的病人服是之前拍片用過的道具，證明他只是打嘴炮。

不少參與這場歷史性彈劾的眾議員也發表意見。維吉尼亞州民主黨籍眾議員維克斯頓表示，支持彈劾是艱難的決定，「我帶著沉重的心情與保護我國憲法的決心，投下這一票」。

另一名維州民主黨籍眾議員康諾立則說，「今天，我們必須把國家擺在黨派前面，拿出良心，不要包庇。今天，我們必須堅持沒有人能超越法律。今天，我們在歷史的召喚下做對的事」。

(中時 )