《葉問4：完結篇》19日在台搶先上映，片商特別邀請「暖男爸爸」宥勝帶著2歲半的兒子剴剴同台亮相，為電影站台。剴剴遺傳到爸爸的冒險精神，訪問途中頻頻爬上木人樁，比劃武打，舞台效果出乎宥勝意料之外。第一次與爸爸出席公開活動的剴剴，面對鏡頭活潑好動不怕生，宥勝透露自有一套照顧小孩的妙招，只要事前讓他們吃飽睡飽，順應小孩的心情，當下狀態愉悅，表現互動自然也會好。

宥勝與兒子剴剴出席《葉問4》宣傳活動。（陳俊吉攝）

對於葉問的愛妻形象，他自誇「不用學，我就是！」更感觸良多分享：「我喜歡演戲，會在外走跳和兄弟創業，也喜歡在家陪伴家人，能在這之中取得平衡，對我和太太而言是很幸運的事。」宥勝曾聽聞朋友事業和家庭無法兼顧，整個人憂鬱崩垮，自己也透露曾全心投入家庭，「那時都在家陪伴妻小，陪到底，到後來我太太看我臉色和狀態都不對了，就讓我去做點事」。有2個孩子的宥勝，4歲半的女兒蕾蕾開始上學，他把重心放回熱愛的演出工作，與太太計劃等到小兒子也就學後，就把心思放回到彼此身上。

宥勝出席《葉問4》宣傳活動。（陳俊吉攝）

電影《葉問4：完結篇》對父子情感的刻劃讓宥勝感觸良多，想起自己年輕時叛逆不懂事的模樣，「國中時因為對阿嬤不敬，罵了一些碰到道德底線的髒話，結果被爸爸甩了一巴掌，全身氣到發抖」，如今自己當爸了以後更有感覺。過去他曾對女兒發過脾氣，「創業時期壓力比較大，面對小孩哭鬧沒心思理解，對她說話很兇、打屁股處罰」，隨著2個小孩漸漸長大，他也學會放慢腳步，多花時間用心與他們相處。

(中時 )