金門陽翟陳氏家族上太武山，一償掃墓，告慰先人的心願。（陳玉珍國會辦公室提供／李金生金門傳真）

爭取多年的陳情案獲得圓滿解決，陳氏宗親感到十分欣慰。（陳玉珍國會辦公室提供／李金生金門傳真）

金門陽翟陳氏家族已有530年歷史的明代祖墳，70年前被劃入太武山軍事管制區內，在立委陳玉珍的奔走協調，以及金防部順應民情下，後代子孫終能一償登山掃墓，告慰先人的心願。

位於金沙鎮大山段25-1地號的陽翟陳氏家族祖墳，奉厝前房十五世祖大珪公墓，墳號象鼻，距今已530年之久。1949年遭軍方劃入軍事管制區內，從此後代子孫被阻隔在外，無法再進入掃墓，因此深感不安。

隨著兩岸緊張關係緩和，連年裁減兵力，需用營區範圍縮小，今年10月陽翟陳氏信房前房宗親會理事長陳篤龍向陳玉珍陳情，說明購回袓墳是海內外宗親的心願，但歷經多年的陳情，一直沒有下文，希望她能幫忙解決。

陳玉珍邀集國防部軍備局、金防部在立法院召開協調會，要求基於便民考量，盡快評估讓售的可能性。金防部指派作業小組實勘及檢討後，日前函覆該座祖墳不會影響到軍事演訓與防備，同意讓售給陳氏宗親。

日前，陳玉珍特別指派辦公室同仁，偕縣議員陳志龍陪同宗親上山履勘，在祖墳恭敬上香致祭，告知先人祖墳土地終於重回陳氏家族，香煙裊裊中感慨無限。

陳篤龍理事長感謝陳玉珍的用心，讓爭取多年的陳情案獲得圓滿解決，特別是在冬至祭祖之前，完成這樁縈繞宗親心中的大事，真的讓人十分欣慰。

陳玉珍則表示，金門鄉親在兩岸烽火的軍管時代，歷經太多苦難和委屈，在大時代的歷史過程中，鄉親的土地、房舍，乃至於祖墳遭占案件不計其數，她未來將持續與國防部等相關單位協調，替鄉親爭取應有權益和公道。

(中時 )