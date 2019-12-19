李元玲曬新髮型，網友以為她露點。（圖／翻攝自cathrynli IG）

30歲馬來西亞美女鋼琴家李元玲是李雲迪的徒弟，擁有32C火辣身材的她常在社群網站貼美照，今(19日)她發文透露瀏海終於長長，回到先前的俐落髮型，並曬出自己穿著超低胸小可愛的照片，但右胸部分疑似因衣服內裡沒整理好，猛一看還以為是露點，引來不少網友留言。

李元玲除了有馬來西亞鋼琴女神、真人版娜美的封號，她也曾被范冰冰助理發掘，拍攝電影《盂蘭神功》、《辣警霸王花》等，170公分的她體重僅有45公斤，還擁有火辣前凸後翹的S曲線，今年10月她為激勵女生多上健身房，放豪語說：「亞洲女人M號就等於肥胖」，一度使她被網友罵翻。

李元玲惹怒網友後，還遭網友質疑學歷造假，她為平息紛爭只好暫時將臉書與IG帳號關閉，最近又重出江湖，今又PO出自己穿著低胸上衣的照片，網友回應：「這件衣服也太棒了」、「女神」、「是露點了嗎？還是是蒼蠅？」、「always beautiful」。

(中時電子報)