陸雙航母聯手 可阻絕援台軍力 20:152019/12/19 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 解放軍首艘自製航母「山東」艦入列 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 解放軍首艘自製航母「山東」艦12月17日入列服役。（央視） 萬一兩岸爆發衝突，解放軍新航母「山東」艦很可能與「遼寧」艦聯手，形成雙航母戰鬥群，阻絕外國部隊援台。 據《南華早報》（South China Morning Post）19日報導，北京《艦船知識》月刊和國防專家指出，周二入列的「山東」艦屆時不會單打獨鬥，而會和「遼寧」艦相輔相成，建立更強大的組合，以阻止美國或日本軍艦援助台灣。 (中時電子報) #山東艦 #遼寧艦 #航母 #台灣 #台海 #衝突 #兩岸 #美國 #日本 #戰鬥群 也許您會感興趣 推薦閱讀 衛星照秀003艦快完工 陸擴船廠增建航母 06:422019/10/18 軍事 艦載機隊具戰力 陸002艦隊穿越台海 12:212019/11/19 軍事 核動力先算了 陸要建第4艘航母 12:192019/11/28 軍事 培養新艦載機菁英 陸力建航母部隊 12:322019/12/12 軍事 挑戰美 山東艦向南海台海投射軍力 09:022019/12/18 軍事 軍事熱門新聞 中國特色的航母操作 陸山東艦甲板比家裡乾淨 - 軍事 陸雙航母聯手 可阻絕援台軍力 - 海軍 陸首艘國產航母服役 美專家：最終目標15艘 - 軍事 殲-20之後 陸開發新隱形戰機 - 軍事 美海軍擬造「海上列車」無人艦隊 永遠無需返港 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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