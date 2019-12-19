解放軍首艘自製航母「山東」艦12月17日入列服役。（央視）

萬一兩岸爆發衝突，解放軍新航母「山東」艦很可能與「遼寧」艦聯手，形成雙航母戰鬥群，阻絕外國部隊援台。

據《南華早報》（South China Morning Post）19日報導，北京《艦船知識》月刊和國防專家指出，周二入列的「山東」艦屆時不會單打獨鬥，而會和「遼寧」艦相輔相成，建立更強大的組合，以阻止美國或日本軍艦援助台灣。

(中時電子報)