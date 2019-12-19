歲末年終，各飯店與餐廳年菜預購紛紛開跑，就連量販業者也想搶食年菜預購商機！其中，大買家量販店今年與台南老字號「阿美飯店」合作，主打經典酒家菜「雞仔豬肚鱉」及招牌「砂鍋鴨」，且特別引進日本頂級海鮮、人氣名店圍爐菜等，讓民眾「呷好過年」。在低溫與節慶需求帶動下，大買家估計今年整體年菜預購業績可望成長20～30％。

大買家表示，阿美飯店代表菜「雞仔豬肚鱉」豬肚滑嫩與甲魚裙邊，是道有豐富膠質養生湯品，製作費時費工實，現在己少有餐廳料理。另外阿美飯店招牌「砂鍋鴨」慢火細燉，鴨肉嫩甜形狀完整、蔥酥香濃，顧客外帶連同鋁鍋一起帶走，請客或當成年菜主菜都相當氣派。

大買家今年特別還找來日本直送頂級海鮮，如日本頂級名魚有深海紅寶石之稱的「日本宮城縣喜知次魚」、「日本廣島裹粉生蠔肉」、「日本鳥取松葉蟹鉗」、「北海道章魚足」、「北海道醬油漬鮭魚卵」等等，食材皆是日本新鮮直送，新鮮海味就是要滿足老饕的味蕾。

人氣熱賣品矚目名店圍爐菜，有左營眷村名店「劉家酸菜白肉鍋」、高雄傳承四十年「泰山砂鍋魚頭火鍋」、高雄岡山「一新羊肉爐」、宜蘭「阿萬之家蔗燻鴨賞」等，讓顧客在家即可享用各式名店料理。

大買家表示，阿美飯店年菜即日起開放預購，因製作費時費工，限量供應，售完為止，甫推出就秒殺熱銷；另外，購買大買家其他數十種特色年菜商品，即日起至明年1月12日，滿1,500元即送100元大買家現金券。

(工商 )