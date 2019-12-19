經濟部次長林全能今日表示，投資台灣三大方案已成功吸引278家台商、回台投資8,332億元，創造6.7萬個就業機會，且投資金額一定會落實，年底就有2,398億元到位。

行政院長蘇貞昌強調，透過這三大方案及相關配套措施，台灣的產業供應鏈將更為完整，加上高階的人才優勢，可望打造台灣成為亞洲高階製造、高科技研發、半導體先進製程及綠能發展四大中心，為台灣未來30年的經濟發展，打下深厚根基。這是蘇揆首次喊出打造台灣成為亞洲高階製造等四大中心。

經濟部今日在行政院會報告投資台灣三大方案執行情形。經濟部指出，因應中美貿易戰，今年起實施投資台灣三大方案，歡迎台商回台2.0行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案及中小企業加速投資行動方案，預計三年總效益可達到投資1兆3,500億元，創造產值3兆2,568億元，並提供本勞11.8萬個就業機會。其中，中小企業投資後續還有85家候審。

投資六都分布情形，以桃園市獲投資1,975億元最多、高雄市1,642億元居次、台中市1,560億元居第三，其餘依序是台南市1,320億元、新北市270億元，與台北市40億元。

由於中美第一階段經貿協議已達成共識，三大方案投資8,322億元能否落實備受關注，林全能表示，中美貿易戰近期雖有緩和跡象，但關稅已經提高，很多台商回台投資是著眼這部分，且現在看到大咖回流，在大廠帶動下，在地供應鏈加碼，根留台灣、中小企業投資大爆發，有信心投資一定會落實。

經濟部投資業務處長、投資台灣事務所執行長張銘斌強調，台商回台的黃金期在這三年，雖然中美貿易戰有緩和跡象，但第二階段中美貿易談判涉及國企補助及智財權等，不易達成協議，台商也不是很放心，第二階段談判結果更攸關是否更多台商回來。

張銘斌舉台商回台為例說，投資金額將分年落實，今年底可落實的投資金額為2,197億元，明年2,267億元、後年1,977億元，2022年以後有656億元。包括智邦、慶豐富、迅得、啟基等七家公司整建廠房年底就可以完工，後續將開始量產。

而台商回台已形成六大產業供應鏈，包含:伺服器、網通設備、自行車、工具機、汽車零組件和汽車電子。

(工商 )