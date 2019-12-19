2019國泰卓越獎助計劃18日舉行盛大頒獎典禮，有高中生因為愛釣魚，研究「魚能發電」，榮獲今年美國英特爾國際科技展覽會(Intel ISEF)二等獎；還有高中生組團投入山林，帶領更多青年遠離3C，尋找心中的聖稜線，正如同國泰慈善基金會董事長錢復所說：「這些得獎同學都是一個個火種，希望他們能把善的理念傳播出去，幫社會點燃希望的火花」。

國泰卓越獎助計劃由國泰人壽慈善基金會、國泰世華銀行基金會、國泰建設文教基金會共同主辦，包括國泰人壽慈善基金會董事長錢復、國泰世華銀行基金會董事長李明賢、國泰建設文教基金會董事長張清櫆皆親臨頒獎典禮。

活動一開始，邀請今年得獎主之一「大改樂團」擔任開場表演，幾位年輕人盡情發揮舞台魅力，帶來多首自行創作歌曲，別具風格，桃園少年之家創辦人張進益牧師透露，這些年輕人多數來自家暴、破碎家庭，卻沒有放棄自己，他希望透過「大改樂團」的全台巡迴演出，把正面力量傳達給更多人。

今年國泰卓越獎助計劃自9月開放報名後，一個月左右收到逾300件報名申請，經專家學者審查，最後選出79組得獎者，依組別每人可獲6至20萬元圓夢獎學金，共頒發660萬元獎學金。

錢復說，今年國泰卓越獎助計劃的主題是「點燃希望的火種」，他表示，「所有的得獎者都是一個火種，國泰提供獎學金，等於把火種點起來，希望今年這79個火種能夠幫我們把善的理念傳播出去，讓整個台灣社會變成善的社會。」

目前就讀基隆市安樂高中三年級的陳懷璞，是今年國泰卓越獎助計劃「特殊功績組」得主之一。自小喜愛釣魚的他，發現魚類游動速度很快，於是他著手研究，研發一款可裝在魚身上的微型發電裝置，透過魚類游泳帶動水流動能轉換成電能，今年5月他到美國參展，勇奪素有「中學生科學奧林匹亞競賽」之稱、美國英特爾國際科技展覽會(Intel ISEF)的大會獎工程力學科二等獎，為台爭光。

由於這項研究領域頗為創新，鮮少人知，陳懷璞在發想和研究過程中，經常被潑冷水，「要找到自己的熱忱，並勇敢去實踐」，陳懷璞說，他未來打算出國深造，並朝創業之路邁進，以實現他改變人類社會的夢想。

另一位特殊功績組得主范永承，目前就讀國立體大休閒運動系一年級，從事直排輪運動長達13年。他透露，去年代表台灣到韓國參賽，因憂鬱症以及負傷，飲恨未能奪冠。「那時是我人生最低潮，我很想放棄」，所幸有家人、老師和教練支持，他才重新振作起來，最後勇奪今年西班牙世錦賽青年男子直排花式銀牌。

范永承說，自己的短期目標是獲得世錦賽冠軍，希望三年後能拿下亞運冠軍，他計畫把這筆獎金用於出國訓練和比賽，幫助自己早日實現夢想。

今年的特色獎助組得主，是「尋找心中聖稜線」的新竹高中七人團隊，由熱愛登山的鍾允澤帶隊，這七位年輕夥伴將與雪霸國家森林公園合作，用他們的雙腳，完成主要林道指南攻略、製作中英文專案網站，並認養林道，成為第一批青少年解說志工，他們希望用行動來鼓勵青少年放下3C，多多親近關懷大自然。

(旺報 )