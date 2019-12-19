英國央行周三證實，今年來決策會後記者會內容在正式發布前遭駭，並外洩給藉此重訊獲利的高頻交易員，英國央行並已將相關調查結果移交給英國金融行為監管局(FCA)進行後續的偵查。

英國央行周三表示，「經過內部快速調查後，某家第三方訊息供應商在決策會後記者會正式發布前，在未經央行的同意下將備用的語音訊息檔洩露給其他外部的客戶。」不過，英國央行以法規因素為由拒絕透露這家供應商的公司名稱。

英國央行的聲明主要是回應《泰晤士報》的一篇報導，報導指控今年來多次英國央行總裁卡尼(Mark Carney)在舉行會後記者會前，部份對沖基金總是能提前幾秒取得卡尼記者會的內容。

卡尼與其他央行官員的談話通常都會造成英鎊與英國公債等資產價格的波動，交易員若能提前取得談話的內容，意謂著能藉此賺取數以百萬美元的獲利。

《泰晤士報》報導指出，這家供應商主要是利用語音檔傳送速度比視訊檔快的漏洞，提前5到8秒的時間將內容傳給高頻交易員。

報導還表示，這家供應商同時也有提供歐洲央行、美國聯準會(Fed)與加拿大央行所舉行新聞記者會的語音服務。

英國央行的聲明指出，「央行完全無法接受這種央行不知情且未經同意下使用語音訊息的行為，並已移交FCA進一步調查。」

英國央行表示，在發現事情的經過後，已立即取消該供應商的訊息取得權限，央行同時澄清「資安的漏洞與決策委員會的決策無關，僅為決策聲明後新聞記者會的內容外洩。」

無論如何，此一事件還是嚴重打擊英國央行的形象，畢竟卡尼和其他英國央行官員在貨幣決策委員會和金融穩定委員會會後的新聞記者會所發表的評論，往往會造成英鎊與英國公債價格的波動，提前幾秒取得相關評論的內容足以讓交易員搶占先機，而損及其他大多數投資人的權益。

(工商 )