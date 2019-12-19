青春校園純愛劇逐漸成為一股新的風潮，由達騰娛樂與KKTV聯合出品的電視電影純愛劇《2020因為愛你》，今天（12月19日）殺青，預計2020年2月14日情人節在台灣KKTV，日本Video Market、Rakuten TV同步上線。

6位演員幾乎都是首次演BL劇，也是頭一次體驗男男吻戲。李時剛的作品《姊姊們的逆襲》剛在台灣播畢，圈粉無數；他與製作人辛誌諭相識多年，這回挪出空檔，來台情義相挺。

李時剛表示：「從接到劇本後，我就開始身材的鍛鍊，所以飲食方面一直都在減肥的狀態，但是開拍第一天後我就放棄了，原來在國外做戲劇演出的工作竟然是這樣花精神跟體力，所以第一天我就跟經紀人說我要恢復正常的飲食不要減肥了，實在太耗精神了。」

以簡單的中文，輕鬆幽默的性格，李時剛很快與其它演員及工作人員大家打成一片，尤其與劇中演對手戲的徐謀俊是一見如故，首次見面讀本排練，晚上就相約吃韓國烤肉；其後2人也常在拍完戲後，相約吃飯，李時還愛上台灣的牛肉麵。

曾演出《實習醫師鬥格》、《天堂的微笑》、《男神時代》等劇的徐謀俊，99％的戲分都與李時剛搭檔演出，他表示，2人靠中、韓、英交流，但相處的默契已超越語言，往往互看一眼，就能明白對方要什麼：「一開始我也很緊張兩人語言不通要如何對戲，這次劇中有蠻多韓文的台詞，我也花了一些時間在練習韓文，從開拍之後我在現場就是多跟李時剛請教韓文的發音，下戲之後一起吃個飯，很快地就互相蠻有感覺了！」

李時剛還與徐謀俊合創《關係，關係，沒關係》歌舞，逗趣的動作相當搞笑。被問到2人的身材誰比較好時，徐謀俊笑指李時剛，還說自己不僅摸過，還捏過，絕對掛保證；李時剛則笑說自己胸肌是「C-cup」，徐謀俊是「B-cup」。

主演該劇的李時剛、徐謀俊、張又瑋、郭宇宸、黃士杰及蘇韋華不約而同表示，雖然共同合作時間不長，但密集讀本及在宜蘭合作拍攝過程，已培養出「一家人」的感情。

張又瑋、郭宇宸這對是性感身材擔當，劇中兩人飾演個性差異較大的一對CP。張又瑋說：「我們正式見面的第一天就是在讀本那天，那天導演就安排我們親親了，那時我們也還不確定是不是劇中需要，就是聽導演的指令，導演真的很厲害！這是一個很好的方法。」郭宇宸說：「我不是第一次跟男生配對演戲，這次跟又瑋走情慾性感路線，就是一起把身材練好，來回饋給大家。」不過2人有感覺又大方的「初吻」，讓6人中最年輕的高中CP、18歲的黃士杰、17歲的蘇韋華看得目瞪口呆。

由於黃士杰、蘇韋華目前都在念高中，有許多相同的生活經驗，都愛聽音樂、打籃球，2人一見如故，很快就成了朋友，劇中1場打籃球的戲，拍起來更是得心應手。

在導演周美玲的要求下，6人以最快的時間培養最佳默契，戲裡戲外隨時保持最佳「戀愛」狀態，拍戲現場總是充滿著「粉紅泡泡」，導演周美玲忍不住說：「我快受不了你們這些粉紅泡泡啦!每個人都是粉紅泡泡製造機！」

周美玲特別讚美李時剛：「沒想到在語言不通之下卻可以快、狠、準專業到位，讓我們的拍攝進度加速。」據稱因為李時剛會在現場與大家分享拍戲經驗，加上周美玲精準的指揮，劇組每天都可以提早2至3小時收工。

(旺報 )