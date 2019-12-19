台灣這幾年選舉，政治人物搶當網紅、養網軍，更不時傳出國家機器介入選舉；前副總統呂秀蓮今接受本報專訪時表示，網軍發達，總統也可以變成很多的身分，當網紅，日前上「波特王」節目被「撩」公然被吃豆腐，若言談舉止，有失國家元首身份，「我想還是要節制一下比較好」。

蔡英文總統日前上網紅撩妹高手「波特王」網路節目，呂秀蓮對此不以為然地說，總統去上這個網紅節目，「讓一個年紀可以當她兒子的小男生公然『撩』，可以說是公然吃個國家領導人的豆腐」，三軍統帥被撩到要笑；她認為，總統固然不要365天都板著臉，可是身為國家領導人，三軍統帥，是要有一定的威嚴，不要為了選舉討好更多的年輕人；不要選舉為了贏得選票的時候，就把總統身份放在一邊，「很多表現，會讓人覺得，你把總統做小了」。

提到最近國家機器介入選舉及亂開政策支票，呂秀蓮說，如果利用國家系統來監控候選人，應該要斟酌一下，尤其她對政策支票亂開，非常不以為然，例如今年4月蔡總統還領銜通過《財政紀律法》，要求政府支出成長的節制、公共債務等不受政治選舉影響，但這《財政紀律法》條文簡直不像立法條文，蔡總統親自頒布的法律，要求政府要花任何錢，當政府透支時要避免跟政治、選舉有關，但現在選舉，有多少支票已經違法違憲，「你看，總統、蘇貞昌院長或者各部會每天、每天開支票，連總統都帶頭違法」。

對於日前內政部次長陳宗彥及法務部次長蔡碧仲，都公開為執政黨助選，呂秀蓮含蓄地表示，這攸關蔡總統如何用人，一個政黨一旦執政，有6000個位子等著任命，包括中央部會、國營事業，日前立法院縮編考試院，但她反而認為要擴大考試院功能，未來要做國營事業董事長、立委，都應該考個試，當總統也應該考個試，至少《憲法》要考一考。

(中時 )