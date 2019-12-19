明年6搶1奧運資格賽中華棒協和中華職棒大聯盟出現紛爭，今天出席精英獎頒獎典禮的前中華棒球隊總教練林華韋指出，當初簽訂的協約書很多方面不明確，站在法的立場確實有重談必要，但應該要把台灣棒球運動發展視為優先，不要糾結在舉辦比賽的利益。

中華棒協申辦6搶1賽事，中職以雙方曾在今年1月簽有協議書，表示攸關奧運賽事資格的比賽有中職負責組、訓、賽及舉辦，雙方目前各持己見，尚未討論出明確結果。

林華韋提到，這件事如果按照規定走就非常好解，「我指的是賽事承辦有規則，雖然簽有協約書，但是協約書能不能超越國際的規定？雖然同意了，但是協約書內容的角色權利義務必須對等，且協約書其實是密件卻被公布出來，當初簽協約書的人是有責任的要共同保密。」

對於這份協約書，林華韋也質疑當初棒協為何簽約，「這一點我比較不解，簽這份協約對棒協有加分嗎？不，完全是扣分。我也認為，職棒是商業團體，應該是職業回饋業餘，而非職業還跟業餘拿錢。」

林華韋補充，協約書內容太鬆散，許多目標不夠明確，從法的觀點來看確實有重談必要，目前的問題若回到規則，那麼根據國體法，舉辦國際賽事要透過國際單項協會會員才能承辦，然而中職並不是會員，棒協和中職是一家人，為了台灣棒運發展，不該糾結在這個點。

(中時 )