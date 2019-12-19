台中、花蓮二縣市飯店業者攜手拚觀光！台中「梨山賓館」結合花蓮「麗軒國際飯店」，2020年上半年推出「山山相惜-花蓮專案」，主打高山輕旅行，要強吸喜愛高山的遊客。由於梨山到花蓮每天都有花蓮市公車往返，加上宜蘭、台中也有公車可以抵達梨山，這也是梨山飯店業者首度結合花蓮飯店一起拚觀光，將為喜歡高山的遊客，帶來更方便的旅行體驗。

梨山賓館副總經理林閔政指出，「山山相惜-花蓮專案」只要連續二天住宿前後，出示入住花蓮或梨山的旅店證明，平日即可以一晚3,300元優惠價入住雙人房外，梨山賓館加碼招待首日雙人份晚餐；而麗軒飯店除升等房間和歐舒丹備品外，並贈送最夯的Gogoro一日免費騎乘服務和市值600元的花蓮新天堂樂園歡樂券。

林閔政表示，梨山是台灣高山的中心點，遊客可以從台中、宜蘭、花蓮三個方向前往梨山，高山上的景觀光非常適合護眼；尤其花蓮、梨山段，每天都有公車往返，沿途可以駐足停留欣賞太魯閣海岸山脈、大禹嶺、梨山中央山脈和武陵雪山山脈等。

林閔政表示，梨山這幾年在政府積極協助推廣下，加上櫻花季和楓葉季帶來大量觀光客，讓梨山觀光展現強勁的生命力。雖然梨山地處偏遠但已是這幾年國人必遊的熱門景點之一，但很多人並不知道梨山的隔壁就是花蓮。花蓮又稱為後山，配合觀光局山脈旅遊年重點推廣活動，因此和花蓮麗軒飯店合作推出「山山相惜專案」，一次行程就可欣賞到台灣三大山脈之美。

麗軒國際飯店總經理湯金月表示，花蓮是觀光大縣，有著以大理岩峽谷景觀聞名的太魯閣國家公園，是國人不可錯過的峽谷旅行體驗。麗軒國際飯店推出平日二人只要3,300元，除升等房間和歐舒丹備品外，還加碼贈送電動機車一日騎乘服務和新天堂樂園600元歡樂券，以及免費車站接駁服務等（需提前三天預約）；第二晚續住加贈太魯閣一日遊行程。

林閔政表示，為讓旅行者可以輕鬆走入山林，享受山林之美，高山地標旅館-梨山賓館明年6月底前除櫻花季外，憑花蓮入住證明平日就能享用3,300元入住梨山賓館一晚，第一天加碼贈送雙人份晚餐；第二晚續住則贈送武陵農場和福壽山農場門票，及紀念馬克杯和梨山貢茶茶包禮盒乙盒。

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